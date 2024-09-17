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Бойца ММА Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к полицейским

Владислав Маслов
Корреспондент
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Магомед Исмаилов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российского бойца ММА Магомеда Исмаилова оштрафовали на 20 тысяч рублей за возбуждение ненависти к сотрудникам полиции.

«Признать Исмаилова виновным... назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей», — цитируют судью процесса «РИА Новости».

Заседание проходило повторно, так как на первое, которое должно было состояться месяц назад, спортсмен не явился, хотя получал соотсветсвующее уведомление. Судье пришлось вызвать Исмаилова снова и отложить рассмотрение дела.
38-летний боец является чемпионом мира по боевому самбо и мастером спорта международного класса в данном виде спорта. По правилам ММА он выступал в ACA, Fight Nights, M-1 Global и других промоушенах.
Источник: РИА Новости Спорт
Магомед Исмаилов
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