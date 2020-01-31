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Иванов сразится с Сакаи на турнире UFC 250

01:50

Болгарский тяжеловес Благой Иванов проведет бой с бразильцем Аугусто Сакаи на турнире UFC 250, который состоится 9 мая в Сан-Паулу. Об этом сообщает телеканал Combate.

33-летний Иванов занимает 11-е место в рейтинге тяжеловесов UFC, а 28-летний Сакаи — 13-е. На счету болгарина — 18 побед и 3 поражения в ММА, у бразильца — 14 побед, 1 поражение, 1 ничья.

Иванов также известен тем, что в 2008 году победил по очкам Федора Емельяненко в полуфинале чемпионата мира по боевому самбо.

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