Дамир Исмагулов: «Чуть подлечиться надо, а там видно будет»

Топовый легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) сообщил, что он, возможно, продолжит выступать.

«Выложил новость и смотрю, столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл, или еще что-то. Поражения и победы бывают у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что, все нормально», — сказал Исмагулов в соцсетях.