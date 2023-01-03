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Сегодня, 09:42

Дамир Исмагулов: «Чуть подлечиться надо, а там видно будет»

Исмагулов сообщил, что он может продолжит выступать
Давид Хачатрян
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Топовый легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) сообщил, что он, возможно, продолжит выступать.

«Выложил новость и смотрю, столько много комментариев. Знаете, я завершил карьеру не потому, что проиграл, или еще что-то. Поражения и победы бывают у каждого спортсмена, они идут рядом, это неотъемлемая часть спорта. Чуть подлечиться надо, а там видно будет. Небольшие проблемы со здоровьем. Так что, все нормально», — сказал Исмагулов в соцсетях.

Ранее Исмагулов заявил, что завершает карьеру из-за проблем со здоровьем.
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