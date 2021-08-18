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Хабиб — о трештоке: «Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их»

12:40
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Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, почему российские бойцы мало использует трешток в отличие от американских.

«Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их. Пускай они готовят стол, а мы придем, покушаем и уйдем», — ответил Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Хабиб не выступает в UFC с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.

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Никита Карин все материалы автора

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