Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на вопрос, почему российские бойцы мало использует трешток в отличие от американских.

«Пусть они делают за нас эту грязную работу, а мы будем заходить и бить их. Пускай они готовят стол, а мы придем, покушаем и уйдем», — ответил Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Хабиб не выступает в UFC с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.