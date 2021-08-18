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Хабиб — о Чимаеве: «Спрашивать что-то с него я не буду. Пожелаю ему удачи»

12:42
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
Хабиб Нурмагомедов. Фото AFP
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Хабиб Нурмагомедов прокомментировал слова Хамзата Чимаева о том, что «порвет» его, заявив, что при встрече в Абу-Даби ничего с него спрашивать не будет.

«С людей я что-то спрашивать не буду, — сказал Хабиб на пресс-конференции в Москве. — У каждого есть свое мнение, и знаете, что этот возраст, когда я пытался с каждого что-то спрашивать, я уже перешел его. Я и молодежи советую, чтобы они не наступали на те ошибки, которые я совершал. С людей я что-то спрашивать не буду. Пожелаю ему удачи. Будем болеть за всех наших ребят, которые будут в Абу-Даби драться, а их будет очень много».

Следующий бой Чимаева пройдет 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Соперником станет представитель Китая Ли Джинглианг.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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