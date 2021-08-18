Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов назвал самых перспективных российских бойцов, выступающих в Америке.

«Это трудный вопрос, не хочу кого-то забыть, — сказал Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве. — Давайте назову по весовым категориям. В 61 килограмм — Петр Ян, в 66 — Забит Магомедшарипов. В 70 кг — Ислам Махачев, который уже является одним из претендентов на пояс UFC. Еще я бы назвал Магомеда Анкалаева — у него большие шансы стать чемпионом в 93 кг.

В 57 кг есть еще Аскар Аскаров. У UFC сейчас действующий чемпион — Брендон Морено, а Аскар с ним вничью подрался, так что он очень близок к титулу. В 77 у Хамзата Чимаева хорошие шансы. В тяжах вообще никого не вижу, как и в 84 кг. А в России это, конечно, будет Магомед Исмаилов".

Хабиб не выступает с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.