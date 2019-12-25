Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.

Их поединок состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и атаковал тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу — Диллона Дэниса.

— Передай ему, пускай 10 боев подряд выиграет, тогда мы рассмотрим, — приводит sputniknews.kz слова Хабиба. — Самый ценный бой для меня, где я не имел права проигрывать — предпоследний.