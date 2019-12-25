Хабиб — о реванше с Макгрегором: «Пускай 10 боев подряд выиграет, тогда мы рассмотрим»
13:23
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал возможный реванш с ирландцем Конором Макгрегором.
Их поединок состоялся 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе. После боя Нурмагомедов перелез через октагон и атаковал тренера Макгрегора по бразильскому джиу-джитсу — Диллона Дэниса.
— Передай ему, пускай 10 боев подряд выиграет, тогда мы рассмотрим, — приводит sputniknews.kz слова Хабиба. — Самый ценный бой для меня, где я не имел права проигрывать — предпоследний.
Дополнительная информация
https://ru.sputniknews.kz/sport/20191225/12366771/khabib-nurmagomedov-almaty-fanaty-vstrecha.html
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