Хабиб считает, что поп-ММА не составят конкуренцию профессиональному спорту

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов уверен, что индустрия поп-ММА не сможет составить конкуренцию профессиональному спорту.

«Составит ли поп-ММА конкуренцию профессиональному спорту? Не думаю. В конце концов люди должны уметь драться. Чтобы человек не говорил и как — это бойцовская индустрия, а когда ты в нее заходишь, нужно уметь драться. Люди следят за этим, чтобы посмотреть на людей умеющих драться. Поп-ММА может вырасти до какого-то уровня — у них есть предел. Например, нашей лиге EFC есть куда расти — до UFC. Мы видим планку: что нам нужно сделать, где улучшаться и так далее. А в индустрии поп-ММА я особо этого не вижу», — сказал Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.

Хабиб не выступает с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.