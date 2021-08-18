Хабиб: «Мне не особо понравился взгляд Тайсона»
13:32
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился впечатлениями от прошедшего подкаста у экс-чемпиона мира в тяжелом весе Майка Тайсона.
«Мне не особо понравился взгляд Тайсона. Подкаст проходил на его ранчо. Я им сразу сказал, чтобы не было этих лишних движений, чтобы такого, как «смоук» (наркотики) и так далее, на столе не было. В общем, мне не понравилось. Мне больше понравилось, как выглядел Криштиану Роналду, он был похож на спортсмена», — рассказал Хабиб журналистам на пресс-конференции в Москве.
Хабиб не выступает с октября прошлого года, когда в Абу-Даби он удушающим приемом победил Джастина Гэтжи во втором раунде. После победы он объявил о завершении карьеры с рекордом 29-0.
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