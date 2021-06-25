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Кевин Ли объяснил причину отмены боя с Шоном Брэди

11:21
Кевин Ли. Фото UFC
Кевин Ли. Фото UFC

Американский боец UFC Кевин Ли прокомментировал отмену поединка с непобежденным полусредневесом Шоном Брэди. Ли надеется, что этот бой перенесут на ближайший номерной турнир.

«Все знают, как усердно я работал, чтобы провести этот бой. Было проделано так много работы, но на прошлой неделе я повредил ребра. Извиняюсь перед тренерами, UFC и Шоном Брэди, и я надеюсь, что мы сможем сделать это 7 августа в Хьюстоне», — написал Ли в Instagram.

Публикация от Kevin Lee (@motownphenom)

Поединок Ли — Брэди должен был состояться в ночь на 11 июля на турнире UFC 264, в главном событии которого Конор Макгрегор проведет трилогию с Дастином Порье.

Рекорд Ли в ММА состоит из 18 побед и 6 поражений. В прошлом он бился за временный титул UFC в легком весе.

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