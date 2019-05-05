Председатель наблюдательного совета Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал скандалы, связанные с детскими боями в России.

– Ребенок может начинать заниматься контактными видами единоборств с 10-и лет, а соревновательную деятельность с 12-и, —сказал Федор Емельяненко. Недавно у нас произошел очередной скандал в Сочи, связанный с нелицензированным клубом, где тренеры устраивали спарринги для детей 5-6 лет. Поэтому хочу призвать родителей внимательно относиться к тому, в каком клубе и с каким тренером занимаются ваши дети

– Ваши дочки будут заниматься смешанными единоборствами?

– Думаю, что нет. Им папы хватает. Мои две дочери занимаются эстетической гимнастикой и одна ходит в фитнес-клуб, поддерживает себя в форме. (Петр Григоренко)