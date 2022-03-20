Даррен Тилл дал прогноз на бой Чимаев — Бернс

Британский боец UFC Даррен Тилл дал прогноз на бой между Хамзатом Чимаевым и Гилбертом Бернсом.

«Хамзат выиграет нокаутом в первом раунде, — сказал Тилл на UFC Fight Night 204. — Как-то раз мы пошли с ним тренироваться на красную скалу в Гранд-Каньоне. Нам нужно было сделать 10 спринтов в гору. На полпути он поднял большой камень и начал его нести.

Тут я подумал: «Я не могу позволить этому мудаку нести камень в одиночку». Я взял камень и поднялся с ним на гору. Я чуть не умер. Но, честно говоря, он мотивировал меня. Скорее всего, Хамзат станет следующем чемпионом UFC в полусреднем весе. Он настоящий монстр».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на UFC 273 в Джексонвилле, Флорида.