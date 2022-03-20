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Сегодня, 17:03

Магомед Исмаилов обратился к Никите Крылову

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов поддержал Никиту Крылова после его досадного поражения шотландцу Полу Крэйгу.

«Поражение, это не конец, это новое начало, друг мой. Никита, лучшие победы впереди!», — обратился Исмаилов к Крылову.

Крылов проиграл Крэйгу удушающим приемом (треугольник) в первом раунде. До этого Крылов имел позиционное преимущество и был несколько раз близок к досрочной победе за счет тяжелых ударов. Турнир UFC Fight Night 204 состоялся 19 марта на арене О2 в Лондоне.

Магомед Исмаилов
Никита Крылов
ММА
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