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Сегодня, 15:33

Боец UFC Белал Мухаммад: «Аспиналл побьет Джона Джонса»

Белал Мухаммад предложил Аспиналлу сразится с Джоном Джонсом
Давид Хачатрян
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Полусредневес UFC Белал Мухаммад (20-3) перед главным боем на UFC Fight Night 204 между британцем Томом Аспиналлом (12-2) и россиянином Александром Волковым (34-10) написал в Twitter: «Если Аспиналл выиграет быстро, то дайте ему Джона Джонса».

Когда Аспиналл одержал победу над Волковым сабмишном в первом раунде, Мухаммад написал: «Аспиналл побьет Джона Джонса».

28-летний Аспиналл идет на серии из 8 побед. 7 из 8 боев британца в этой победной серии закончились в первом раунде. Лишь один бой (с Андреем Орловским) завершился во втором раунде.

В последний раз Джонс дрался 8 февраля 2020 года на UFC 247 против Доминика Рейеса (12-3), победив единогласным решением судей. С тех пор Джонс неоднократно утверждал, что намерен подняться в тяжелую весовую категорию.

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