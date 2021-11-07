Дана Уайт: «Я смотрел бой Канело в рингсайде, потому что поставил на его победу нокаутом 100 тысяч»

Президент UFC Дана Уайт заявил, что этот год станет нашим лучшим в истории по совокупным продажам PPV со всех турниров.

— UFC 268 показал прекрасные цифры по PPV. Просто отличные. Хочу вам сказать, что этот год станет нашим лучшим в истории по совокупным продажам PPV со всех турниров.

— На сколько больше PPV вы продали, чем Канело сегодня?

— Не знаю. Надеюсь, они продали хорошо. Безумие, что решили поставить свой бой в одну ночь с нами. Плохая идея. Но я смотрел его бой, сидя у клетки

— Вы покупали PPV на бой Канело?

— Да (смеется. Хохот в зале). Мне нравится Канело. Я поставил на него сегодня. И поэтому смотрел. Сколько? 100 000 на победу нокаутом.

В ночь на 7 ноября в Нью-Йорке в главном событии UFC 268 Усман одержал победу над Колби Ковингтоном единогласным решением судей.

В Лас-Вегасе Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.