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Дана Уайт: «Противостояние Усмана и Ковингтона уступает только Джонсу и Кормье»

09:47
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Президент UFC Дана Уайт считает дилогию Камару Усман — Колби Ковингтон второй лучшей в истории промоушена.

«Их противостояние в числе лучших. На первое место я поставлю бои Джона и Даниэля Кормье. А вот на второе — Усмана и Ковингтона. Что с Джонсом? Он сказал, что будет драться в следующем году. Посмотрим», — сказал Уайт на послематчевой пресс-конференции.

Усман победил Ковингтона единогласным решением в главном событии UFC 268 и провел 5-ю защиту титула.

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Никита Горшенин все материалы автора
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