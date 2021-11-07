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Поединок Гейджи — Чендлер признан лучшим боем на UFC 268

10:12
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Поединок между американцами Джастином Гейджи и Майклом Чендлером признан лучшим боем вечера на турнире UFC 268 в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден», информирует сайт промоушена. Оба бойца получат специальный бонус в размере 50 тысяч долларов.

Напомним, что Гейджи победил единогласным решением судей. Для него это 23-я победа в ММА при трех поражениях, одно из которых от россиянина Хабиба Нурмагомедова.

В главном бою UFC 268 американец нигерийского происхождения Камару Усман защитил титул чемпиона UFC в полусреднем весе, победив американца Колби Ковингтона единогласным решением судей.

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Роман Шишов все материалы автора
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