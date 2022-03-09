Чемпион Bellator Мусаси хочет подраться с Немковым

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) считает, что он может стать первым тройным чемпионом в истории. Мусаси намерен подраться за титул Bellator в полутяжелом весе к концу года.

«Я поднимусь в тяжелый вес, — сказал Мусаси в интервью The MMA Hour. — Если я выиграю пояс в полутяжелом весе, было бы неплохо подраться за пояс в тяжелом. Но сперва я должен выиграть титул в полутяжелом весе, а потом уже мечтать о тяжелом. Мой менеджер считает, что к концу года я подерусь за титул в полутяжелом весе. Я собираюсь сделать то, чего никто до меня не делал».

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе является россиянин Вадим Немков (14-2).