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Сегодня, 16:23

Чемпион Bellator Мусаси хочет подраться с Немковым

Давид Хачатрян

Чемпион Bellator в среднем весе Гегард Мусаси (49-7) считает, что он может стать первым тройным чемпионом в истории. Мусаси намерен подраться за титул Bellator в полутяжелом весе к концу года.

«Я поднимусь в тяжелый вес, — сказал Мусаси в интервью The MMA Hour. — Если я выиграю пояс в полутяжелом весе, было бы неплохо подраться за пояс в тяжелом. Но сперва я должен выиграть титул в полутяжелом весе, а потом уже мечтать о тяжелом. Мой менеджер считает, что к концу года я подерусь за титул в полутяжелом весе. Я собираюсь сделать то, чего никто до меня не делал».

Мусаси защитил титул Bellator в среднем весе 25 февраля на турнире Bellator 275 против Остина Вандерфорда (11-1). Действующим чемпионом Bellator в полутяжелом весе является россиянин Вадим Немков (14-2).

Вадим Немков
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