Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 17:42

Усман считает бой против Бернса настоящей проверкой для Чимаева

Камару Усман считает Гилберта Бернса проверкой для Хамзата Чимаева
Карен Саркисян
Корреспондент

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) заявил, что Гилберт Бернс (20-4) — это настоящая проверка для Хамзата Чимаева (10-0).

«Хамзат хорошо идет, мне это нравится, — сказал Усман в интервью ESPN. — Ему предстоит тяжелый бой с Бернсом. Он ведь еще не протестирован. Да, все это время Хамзат хорошо делал свою работу, но Гилберт — боец высокого уровня. Если бой не закончится в первых двух раундах, то мы увидим, что действительно из себя представляет Хамзат. Увидим, насколько хорошим бойцом он является».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Бернс расположен на второй строчке.

(Давид Хачатрян)

Хамзат Чимаев
UFC
ММА
0
Читайте также
Американская лыжница Диггинс оскорбилась на газету, которая назвала ее феей
Все, что известно об уголовном деле Квинси Промеса: удар ножом, прослушка телефона, изменение обвинения и контракт со «Спартаком»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чемпион Bellator Мусаси хочет подраться с Немковым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости