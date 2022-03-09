Усман считает бой против Бернса настоящей проверкой для Чимаева

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман (20-1) заявил, что Гилберт Бернс (20-4) — это настоящая проверка для Хамзата Чимаева (10-0).

«Хамзат хорошо идет, мне это нравится, — сказал Усман в интервью ESPN. — Ему предстоит тяжелый бой с Бернсом. Он ведь еще не протестирован. Да, все это время Хамзат хорошо делал свою работу, но Гилберт — боец высокого уровня. Если бой не закончится в первых двух раундах, то мы увидим, что действительно из себя представляет Хамзат. Увидим, насколько хорошим бойцом он является».

Чимаев подерется с Бернсом 9 апреля на турнире UFC 273 в Джексонвилле, Флорида. Бой пройдет в полусреднем весе. Чимаев занимает 11 строчку рейтинга UFC в полусреднем весе. Бернс расположен на второй строчке.

(Давид Хачатрян)