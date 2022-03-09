Анкалаев надеется получить титульный бой после победы над Сантосом

Шестой номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (15-1) надеется получить бой за титул, если он выиграет Тиаго Сантоса (22-9).

«Мы движемся вперед. Медленно, но уверенно, — заявил Анкалаев в интервью UFC. — Дорога к чемпионству всегда тяжелая, этим и отличается чемпион от обычных бойцов среднего уровня. Вся дорогая наполнена травмами, тяжелой работой. Но все это окупается, когда ты становишься победителем. А лучшим положительным моментом всего этого будет чемпионский пояс. В октагоне я прекрасно себя чувствую и с каждым боем становлюсь все сильнее и опытнее. Это повышает мою уверенность.

Тьяго — хороший, жесткий соперник. Но, при всем уважении, для меня он всего лишь еще один шаг на пути к чемпионству. Если я покажу все, на что способен, следующий мой бой может пройти за титул. Все зависит от руководства UFC".

Анкалаев идет на победной серии из 7 боев. 13 марта он выйдет в клетку против Тиаго Сантоса на UFC Fight Night 203 в Лас-Вегасе, Невада.

(Давид Хачатрян)