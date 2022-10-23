Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:47

Чарльз Оливейра рассказал, что сказал ему Хабиб Нурмагомедов после боя

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) сообщил, что сразу после боя с Исламом Махачевым (23-1) Хабиб Нурмагомедов (29-0) подошел к нему и сказал, что он был великим чемпионом, и что все слова в адрес Оливейры перед боем — это способ продвинуть бой.

«Мы должны продавать бои. И это то, что мы делали, — сказал бразилец на пресс-конференции UFC. — Он [Хабиб] подошел ко мне и просто сказал, что продвигал этот бой. Он уважал меня, назвал меня великим чемпионом. У него удивительный путь в этом виде спорта. И теперь рядом с ним другой великий чемпион. В основном он говорил, что уважает меня, что это было частью игры».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
Чарльз Оливейра
UFC
ММА
0
Читайте также
Валиева в прекрасном настроении. И близка к 500 тысячам рублей
Ян проиграл красноволосому американцу О'Мэлли. О поясе можно забыть
СМИ узнали о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой»
СБУ подтвердила задержание главы «Мотор Сич» Богуслаева
Минобороны показало боевые вылеты штурмовиков Су-25 ВКС России в рамках СВО
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: UFC 280: Махачев — Оливейра, Ян — О'Мэлли и другие бои
Кадыров считает Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC, несмотря на поражение от О'Мэлли
Шлеменко: «Ян выиграл бой, но судьи отдали победу О'Мэлли»
Цзю — о поражении Яна: «В таких боях нужно выигрывать так, чтобы никто не сомневался»
Шлеменко считает, что Хабиб будет заинтересован, чтобы Махачев его превзошел
Цзю считает, что Махачев перенимает наследие Хабиба
Макгрегор оценил свой потенциальный бой с Махачевым: «Опыт против дерьма»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кадыров считает Петра Яна лучшим бойцом в легчайшем весе UFC, несмотря на поражение от О'Мэлли

Волкановски внес Махачева в пятерку лучших бойцов вне зависимости от весовых категорий
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости