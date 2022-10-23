Чарльз Оливейра рассказал, что сказал ему Хабиб Нурмагомедов после боя

Бывший чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (33-9) сообщил, что сразу после боя с Исламом Махачевым (23-1) Хабиб Нурмагомедов (29-0) подошел к нему и сказал, что он был великим чемпионом, и что все слова в адрес Оливейры перед боем — это способ продвинуть бой.

«Мы должны продавать бои. И это то, что мы делали, — сказал бразилец на пресс-конференции UFC. — Он [Хабиб] подошел ко мне и просто сказал, что продвигал этот бой. Он уважал меня, назвал меня великим чемпионом. У него удивительный путь в этом виде спорта. И теперь рядом с ним другой великий чемпион. В основном он говорил, что уважает меня, что это было частью игры».

Махачев победил Оливейру на UFC 280 сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 22 октября в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.