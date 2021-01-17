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Бой Миочич — Нганну пройдет 27 марта

03:29

Бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и Франсисом Нганну пройдет 27 марта на турнире UFC 260, сообщил на пресс-конференции президент UFC Дана Уайт.

Ожидается, что победитель этого поединка может впоследствии встретиться с одним из лучших бойцов в истории ММА американцем Джоном Джонсом (26-1).

38-летний Миочич одержал 20 побед при трех поражениях. У 34-летнего Нганну 15 побед и три поражения.

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