Бой между чемпионом UFC в тяжелом весе Стипе Миочичем и Франсисом Нганну пройдет 27 марта на турнире UFC 260, сообщил на пресс-конференции президент UFC Дана Уайт.

Ожидается, что победитель этого поединка может впоследствии встретиться с одним из лучших бойцов в истории ММА американцем Джоном Джонсом (26-1).

38-летний Миочич одержал 20 побед при трех поражениях. У 34-летнего Нганну 15 побед и три поражения.