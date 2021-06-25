Боец Bellator Молдавский считает, что промоушен лишит Райана Бейдера пояса из-за долгого простоя

Боец Bellator Валентин Молдавский считает, что промоушен лишит титула действующего чемпиона тяжелого веса Райана Бейдера, в связи с двухгодовалым простоем защиты пояса.

«Сколько я должен буду его ждать? Думаю, что победитель нашего боя может стать полноценным чемпионом. А Бейдер еще непонятно, когда сможет подраться в этом весе», - приводит слова Молдавского ТАСС.

В ночь с 25 на 26 июня 29-летний россиянин проведет поединок за титул чемпиона Bellator в тяжелом весе против американца Тимоти Джонсона.