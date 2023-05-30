Бадаев: «Если Шара Буллет получит Брансона, значит, UFC умеет отличать рядового бойца от потенциальной звезды»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от возможного боя Шарабутдина Магомедова (Шары Буллета) с Дереком Брансоном.

«Если это действительно правда, и в UFC собираются дать Шаре восьмого номера рейтинга, то это хорошая тенденция. Икрам Алискеров, возможно, получит в оппоненты Пауло Косту — пятого номера рейтинга. Если Магомедов получит Брансона, это скажет о том, что UFC умеет отличать рядового бойца от потенциальной звезды. Лига изначально котирует спортсменов по рангам. UFC следит за ребятами, знает их возможности и высоко оценивает. Это плюс. Смущает то, что Дерек Брансон — борец. Пусть и пробитый, побывавший в нокауте, но он атлетичный борец, который навязывает борьбу и умеет бороться на длинных дистанциях. Неудобный соперник для Шары Буллета», — цитирует Бадаева Metaratings.ru.

Поединок может состояться 21 октября в Абу-Даби на турнире UFC 294.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.