Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов заявил, что способен задушить отца Конора Макгрегора – Тони Макгрегора – с завязанными руками.

– Если меня даже привяжут, положат, я встану и задушу его. Какие проблемы? С завязанными руками я его задушу. Не потому, что я сильнее кого-то, а просто потому, что я классом выше, и уровень у меня другой, – сказал Нурмагомедов-старший в интервью Octagon TV.

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором состоялся 6 октября прошлого года в Лас-Вегасе. Российский спортсмен одержал победу болевым приемом в четвертом раунде.