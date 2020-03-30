Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова (28-0), прокомментировал возможную отмену боя сына с американцем Тони Фергюсоном (25-3).

— Что мне еще говорить, если Хабиб уже сказал все? Граница закрыта, мы не можем вылететь. Мы ж в России живем, мы должны соблюдать российские законы. Когда все уляжется, мы дадим большое интервью по этому поводу. Все как по нотам разложим. А сейчас мы фактически не можем вылететь, хотя готовы как никогда. Вот, что меня расстраивает, — сказал Нурмагомедов-старший.

Поединок Нурмагомедов — Фергюсон должен был стать главным событием турнира UFC 249, который был запланирован на 18 апреля и должен был состояться в Бруклине. Центр по предупреждению и контролю заболеваний США (CDC) 15 марта вынес рекомендацию об отмене или переносе в течение следующих восьми недель мероприятий с участием более 50 человек на всей территории страны из-за коронавируса. Новая площадка для проведения турнира не была найдена. (Михаил Потапов)