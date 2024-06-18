Бокс/ММА
Bellator
Новости
Календарь Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
Bellator

Сегодня, 19:30

Рамазан Курамагомедов — Джейсон Джексон: дата и время начала боя Bellator Champions Series 3

Курамагомедов проведет титульный поединок против Джексона на Bellator Champions Series 3 22 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Рамазан Курамагомедов.
Фото Соцсети

Российский боец Рамазан Курамагомедов проведет титульный поединок в полусреднем весе против Джейсона Джексона из США на турнире Bellator Champions Series 3 в субботу, 22 июня. Турнир по ММА пройдет в спортивном комплексе 3Arena в Дублине (Ирландия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

27-летний россиянин свой последний бой провел в ноябре прошлого года. Тогда на турнире Bellator 301 Рамазан победил Рэндалла Уоллеса удушающим приемом. Рекорд в ММА Курамагомедова — 12-0.

33-летний американский боец предыдущий раз выходил в октагон в феврале 2024-го в рамках совместного турнира PFL и Bellator, где Джексон победил Рэя Купера техническим нокаутом. На счету Джейсона — 18-4.

Bellator: календарь в актуальном виде, рейтинг бойцов, новости и статьи

Bellator (Беллатор)
Джейсон Джексон
Рамазан Курамагомедов
ММА
0
Bellator: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Андрей Разин критически оценил уровень Радулова и Шипачева
ЦСКА объявил об уходе Антона Заболотного
Стали известны условия хранения фасоли из вызвавших массовое отравление блюд
Автогол, ужасный промах Мбаппе, разбитая голова Гризманна и нос Килиана. Что случилось в матче сборных Австрии и Франции
Умерла вдова Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина
Почти 50 нелегальных мигрантов задержаны в тепличном комплексе в Подмосковье
Популярное видео
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Егоров — Глэнтон / Никулин — Погодин: прямой эфир
Александр Радулов — в «Локомотиве»
Где продолжит карьеру Радулов?
Кагарлицкий и Абрамов переходят в «Торпедо»
Дроздов обменян из «Салавата» в ЦСКА, Лайпсик в «Автомобилисте»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 5
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Bellator Champions Series 3: дата и место проведения турнира

Bellator объявил о проведении титульного боя россиян Нурмагомедова и Шаблия

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости