Али Багов: «Мне писали: «Резников много болтает, надо его наказать по-братски»

Пятый номер рейтинга ACA в легком весе Али Багов (32-11) заявил, что его противостояние с Артемом Резниковым (24-7) закрыто.

— Принципиальное противостояние закрыто?

— Да, конечно. После боя я показал пару жестов на эмоциях, но это я показал болельщикам. Мне писали: «Резников много болтает, надо его наказать по-братски ради нас, ради республики». Я сказал в интервью, что это спортивный интерес. Он тоже тренируется, пашет и гоняет вес. Своих соперников я уважаю, они трудятся каждый день. Это дело закрыто.

Багов победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.