Резников: «Не хочу дальше драться. Я пришел конкурировать, а не проигрывать»

Третий номер рейтинга ACA в легком весе Артем Резников (24-7) допустил, что может завершить карьеру после поражения Али Багову (32-11) на ACA 168.

— Расскажи, что сейчас происходит у тебя в голове?

— Не знаю, расстроился что-то. Не хочу дальше уже [драться]. Посмотрим, может перезагружу карьеру, в 77 кг перейду. Желания что-то вообще нет дальше драться. Может это и эмоциональное, но два поражения таких... Я пришел сюда, чтобы конкурировать, а не проигрывать. А смысл мне драться, если я проигрываю?

— С Али в первом раунде вроде все было отлично.

— «Забился» потом. Может 70 килограмм — не моя весовая категория, может тяжелый сгон. Хотя Али так же гоняет, даже больше меня. Но я «забился». Может в 77 килограмм попробую, посмотрим. Сгонка очень тяжелая была. Мучился долго, всю ночь не спал.

— Как думаешь, сколько тебе дней нужно, чтобы прийти в себя, осознать, что произошло, и решить, что делать дальше?

— Месяц точно нужен. Чтобы я уже с холодной головой подошел. Потому что я пахал, я выкладывался, я делал все. Ладно бы что-то недоделал, где-то сачканул... Но когда ты делаешь все, а у тебя не получается, чувствуешь разочарование.

— Завершение карьеры — наверное, все-таки слишком?

— Подумаю. Это тоже рассматриваю. Сейчас посмотрим, ребята. Может продолжу в 77 килограмм. Видно будет.

Багов победил Резникова техническим нокаутом в четвертом раунде. Бой состоялся 24 декабря на ACA 168 на «ЦСКА Арене» в Москве.