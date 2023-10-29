Реакция бойцов ММА и боксеров на бой Нганну vs Фьюри: «Коррумпированное безобразие»

Глава WBC уже готов включить камерунца в топ-10 лучших супертяжей.

Люди из индустрии MMA и бокса остались под огромным впечатлением от выступления экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Франсиса Нганну (17-3) в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе и, казалось бы, одним из лучших боксеров современности Тайсоном Фьюри (33-0). Учитывая, как Нганну двигался и бил на открытых тренировках, его выступление на ринге с Цыганским Королем повергло многих в шок.

«Я был удивлен тем, как прошел этот бой, — сказал чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол Fight Hub TV. — Я не возлагал на Франсиса слишком больших ожиданий. Он был хорош, а Тайсон сегодня был слишком плох. Что я подумал, когда Фьюри упал в нокдаун? Это был хороший удар, он его не увидел. Я желаю ему провести хороший тренировочный лагерь в преддверии боя с Усиком. Если Тайсон выйдет в такой же форме против Усика, то мы все понимаем, чем все это закончится. Сейчас я думаю, что Усик — большой фаворит».

Похожего мнения придерживаются известный тренер по боксу и аналитик Тедди Атлас и глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

«Нганну удивил многих, в том числе и Фьюри, хорошей техникой и грамотным подходом. И да, панчерами рождаются, а не становятся!» — написал Атлас в X (экс-Twitter), в то время как Хирн отметил: «Я просто теряюсь в догадках. Фьюри выглядел так, как будто он никогда раньше не надевал перчатки. Я думал, что Нганну выиграл в двух раундах... Забудьте про бой Фьюри — Усик, он никому не интересен, дайте нам бой Фьюри — Энтони Джошуа. Эй Джей нокаутирует Фьюри в течение шести раундов».

Чуть ли не единственным человеком, который не был удивлен перформансом Нганну, стал бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Майк Тайсон (50-6): «Настоящий чемпион Франсис Нганну! Я горжусь тем, как ты выступил».

Но, похоже, больше всех выступлению камерунца обрадовались представители MMA. Многие из них теперь уверены, что они при правильной подготовке смогут навязать бой профессиональным боксерам на их же территории. Вот подборка их высказываний в соцсетях:

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну. Фото Reuters

Алджамейн Стерлинг: «Франсис!!! Очень впечатляюще, и можно привести аргументы в пользу его победы! Конор открыл путь к этому, а Франсис Нганну распахнул ворота! Это доказательство того, что при правильной подготовке парни из ММА могут потягаться с лучшими боксерами в мире. Кстати, я считал, что Франсис победит».

Генри Сехудо: «Величайший апсет в истории! Франсис Нганну стал линейным чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе».

Алекс Перейра: «Горжусь от имени всех бойцов UFC! Хорошая работа, Франсис!»

Ян Блахович: «MMA — король всех видов спорта».

Исраэль Адесанья: «Вопреки всему ты вышел на ринг и встретился лицом к лицу с лучшим супертяжеловесом в боксе. Мой брат Франсис потряс мир».

Макс Холлоуэй: «Никогда больше не сомневайтесь в этом человеке. Нганну — зверь».

На поединке присутствовал Конор Макгрегор. Ирландец подчеркнул, что Фьюри так и не смог причинить урон Нганну. «Отличный удар [от Нганну в третьем раунде], он попал ему [Фьюри] в затылок, — сказал Макгрегор в интервью TNT Sports. — Он просто был выбит из равновесия. Но Тайсон — крепкий парень, у него сильный подбородок. Нганну тоже мощный парень. Тайсон не смог его сдержать. Тайсон не мог нанести ему вреда. Он просто промахивался. Отличный бой. Приятно смотреть. Бокс в супертяжелом весе — это захватывающе!»

Многие бойцы ММА сошлось во мнении, что победителем стал Нганну. Экс-боец UFC в среднем весе Даррен Тилл и вовсе назвал бокс коррумпированным видом спорта.

«Мой следующий бой будет по боксу. Но, черт побери, это одно коррумпированное безобразие. Франсис выиграл честно и справедливо. В любом случае он победил, несмотря ни на что», — написал Тилл в X.

Тайсон Фьюри. Фото Reuters

«Бой по правилам бокса — ограниченный поединок. Так не выявить самого жесткого парня на свете. Тайсон Фьюри проиграл, а боксерские комментаторы необъективны, как тупицы, им нужно научиться боксировать», — негодует экс-боец UFC Нейт Диас в X.

«Мне остается только сказать, что Франсис Нганну — мой чемпион в супертяжелом весе», — заявил бывший временный чемпион мира по версии WBC Райан Гарсия в X.

Недовольство результатом поединка также выразил один из лучших баскетболистов в истории, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (на своей странице в X): «Именно поэтому я не смотрю бокс! Да ладно, мужики!»

Тем не менее соотечественник Фьюри и последний абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) посчитал, что Цыганский Король выиграл бой, при этом отметив, что популярность Тайсона убавится после такого невзрачного выступления.

«Я думаю, что Тайсон Фьюри победил, — сказал Льюис в интервью TNT Sports. — Он наносил много ударов. Франсис Нганну удивил меня — он продемонстрировал выдержку и терпение. Видно, что он ждал удобного случая и нанес удар, когда Тайсон Фьюри потерял равновесие. Тайсон не был готов на 100 процентов. Для меня это был как разминочный бой перед большим поединком. Как бы то ни было, акции Нганну растут, а акции Фьюри упали после такой неубедительной победы».

Акции Нганну выросли настолько, что глава WBC Маурисио Сулейман и вовсе хочет поставить экс-бойца UFC в первую десятку рейтинга боксеров-супертяжеловесов: «Сулейман сказал, что Нганну лучше, чем большинство супертяжеловесов в первой десятке. Он сказал это на ринге. Так что, безусловно, вы еще увидите Нганну на ринге», — сообщил тренер Нганну Дьюи Купер журналистам после боя.

Своим выступлением Нганну теперь может спокойно рассчитывать на реванш с Фьюри, который может принести ему до 25 миллионов долларов.