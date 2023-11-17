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Мейвезер проведет реванш с внуком босса мафии Готти III на Супербоуле

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Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший в своих соцсетях сообщил, что проведет повторный бой против Джона Готти III в феврале 2024 года.

Поединок состоится в Лас-Вегасе в рамках недели Супербоула, главного матча сезона в Национальной футбольной лиге (NFL). Точная дата и место боя будут объявлены позднее.

Первый бой Мейвезера и Готти состоялся в июне 2023 года и завершился массовой потасовкой. Рефери решил остановить бой в 6-м раунде, когда Готти прижал соперника к канатам. Причина остановки — бойцы не слушали инструкций рефери. Готти был недоволен решением судей и после остановки боя набросился на Мейвезера. На ринг выбежали представители команд боксеров и ввязались в потасовку. Вскоре драка возникла на трибунах и в подтрибунном помещении. Ее остановили только после вмешательства полиции.

46-летний Мейвезер завершил профессиональную карьеру в 2017 году. Американский боксер одержал 50 побед (27 — нокаутом) в 50 боях на профессиональном ринге.

30-летний Готти III провел 2 боя и в обоих выиграл.

Бокс
Флойд Мейвезер-младший
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