Дмитрий Бивол официально подал документы на развод с женой

Екатерина Бивол, жена чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола сообщила, что юристы боксера подали документы для официального оформления развода.

«Сегодня наконец его юристы подали на развод. Я не хотела собственными руками убивать свою семью. Поэтому ждала его вердикта. Кто-то скажет «напоказ». А что, любить можно было на весь мир? А расставаться — нет?

Я очень буду скучать по той Кате. Я готова была любого загрызть, кто бы только посмел косо посмотреть на моего мужа. Я была кипучей, деятельной, я никогда не сдавалась, я молилась, я трудилась, и мы побеждали! Но, да здравствует новая жизнь!» — написала у себя в соцсетях Екатерина Бивол.

Позднее супруга боксера опубликовала еще один пост, в котором сообщила, что будет участвовать в бракоразводном процессе без помощи адвокатов.

«Впереди меня ждет развод. Буду сама ходить в суд. Я решила не нанимать юристов. Это как роды без анестезии. Я и разводиться хочу без анестезии», — добавила Бивол.

Дмитрий и Екатерина Бивол состояли в отношениях с 2007 года — тогда обоим было по 16 лет. У пары есть два сына: Мирон и Никон.

6 июня Екатерина Бивол сообщила, что рассталась с боксером.