Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, избивших боксера Двали

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать действия лиц, избивших чемпиона страны по боксу Дмитрия Двали в Феодосии.

Сейчас уголовное дело расследуется по статье хулиганство.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю переквалифицировать действия нападавших на покушение на убийство», — говорится в сообщении в Telegram-канале СК.

28 июля Двали и его тренер-катмен проводили мастер-класс в Крыму. Во время пробежки по набережной они вступились за подростка, которого избивала толпа мужчин. В ходе потасовки Двали получил перелом орбитальной кости и серьезное повреждение глаза.

Спортсмена доставили в больницу в Москве, медики пытаются сохранить глаз, как орган, но восстановить зрение не удастся. В случае, если врачи не смогут спасти глаз, боксеру грозит установка протеза. Сам Двали считает, что его карьера завершена из-за этого инцидента.