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Не больше минуты на нокаут. 5 самых быстрых побед Дмитрия Кудряшова

Топ-5 самых быстрых побед Кудряшова
Отдел единоборств «СЭ»
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Дмитрий Кудряшов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Русская Кувалда возвращается в пятницу.

Вечером 25 октября в Москве состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» по правилам бокса, в главном событии которого Дмитрий Кудряшов встретится с Фернандо Родригесом. Российский боксер по прозвищу Русская Кувалда — один из самых узнаваемых тяжеловесов страны благодаря своей сокрушительной ударной силе. За долгую карьеру он неоднократно демонстрировал мощные нокауты, которые стали его визитной карточкой. Рассмотрим пять самых быстрых нокаутов в карьере Кудряшова — каждый из них уложился в стартовую минуту.

Дмитрий Кудряшов и&nbsp;Фернандо Родригес на&nbsp;пресс-конференции перед боем. «Выиграю у Кудряшова за счет сильного удара». Что говорили на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Обадиа Мванги (59 секунд)

Бой Кудряшова против кенийца Обадиа Мванги состоялся 16 марта 2012 года. Это был лишь четвертый поединок Дмитрия в профессионалах, и он уже тогда демонстрировал мощь и агрессивный стиль. С первых секунд Кудряшов доминировал в ринге. Он обрушил на соперника мощные удары, которые Мванги не смог выдержать. Судья остановил бой, чтобы защитить кенийского бойца от серьезных повреждений, и победа была присуждена Кудряшову.

Франсиско Паласиос (52 секунды)

Пуэрто-риканский боксер Франсиско Паласиос, который до боя с Кудряшовым ни разу не проиграл нокаутом, не смог продержаться даже минуты в бою с Дмитрием в 2015 году. Бой завершился на отметке 52 секунды, когда Кудряшов нанес мощный удар по корпусу соперника, после чего вырубил его левым боковым. Соперник рухнул на канвас и еще долго не мог подняться.

Зак Мвекасса (50 секунд)

В бою против конголезца Зака Мвекассы 30 ноября 2013 года в Люберцах Дмитрий Кудряшов в очередной раз продемонстрировал умение завершать поединки быстро и эффективно. Бой продлился всего 50 секунд — Кудряшов сразу захватил инициативу и действовал агрессивно, не давая Мвекассе шансов на полноценный ответ. Боксеры начали с обоюдных атак, но Кудряшов был точнее и сильнее. Сначала он оформил нокдаун, а вскоре еще один из его ударов достиг цели и отправил соперника на канаты. Мвекасса не смог восстановиться, и бой был завершен нокаутом в первом раунде.

Вагаб Вагабов (45 секунд)

Бой между Дмитрием Кудряшовым и Вагабом Вагабовым состоялся 11 июня 2022 года в Москве. С самого начала Дмитрий действовал агрессивно — он выбрал тактику стремительного давления, вынуждая Вагабова защищаться, не давая тому возможности развить свою игру. Сначала на 20-й секунде Кудряшов отправил соперника в нокдаун, а еще через 25 секунд снова уронил Вагабова, и на второй раз судья остановил поединок.

Хуан Карлос Гомес (22 секунды)

Самых короткий бой в профессиональной карьере Дмитрия Кудряшова состоялся против кубинского ветерана Хуана Карлоса Гомеса в мае 2016 года. Этот поединок завершился на 22-й секунде: Кудряшов мгновенно ринулся в атаку и обрушил на соперника серию мощных ударов. Один из его правых хуков попал точно в челюсть Гомеса, и тот упал будто замороженный.

Бокс
Дмитрий Кудряшов
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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