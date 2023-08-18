«Ушатайка» покажет турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»: Дацик — Томпсон, Тактаров — Монсон
В пятницу, 18 августа, состоится турнир по боксу суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире все поединки.
Мероприятие пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Предварительные бои начнутся в 19.00 по московскому времени.
Главным событием вечера станет противостояние российского тяжеловеса из ММА Вячеслава Дацика и британца Оли Томпсона. В со-главном противостоянии чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу Джефф Монсон подерется с российским экс-чемпионом UFC, актером Олегом Тактаровым.
Видеотрансляция основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» будет доступна бесплатно также в прямом эфире на канале РЕН ТВ (начало — в 23.00). Текстовая онлайн-трансляция боев пройдет на сайте «СЭ».
Основной кард турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 18 августа
Вячеслав Дацик — Оли Томпсон
Олег Тактаров — Джефф Монсон
Марк Петровский — Кевин Джонсон
Эдгар Гукасян — Андрей Ефимов
Катарина Ковалева — Луиза Давыдова
Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон: кард и расписание боев «Бойцовского клуба РЕН ТВ»