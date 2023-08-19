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Вячеслав Дацик — Оли Томпсон: видеообзор боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вячеслав Дацик против Оли Томпсона.
Фото Известия

Российский боец Вячеслав Дацик одержал победу на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В первом раунде главного события вечера он нокаутировал британца Оли Томпсона.

Поединок начался с активных действий россиянина, на что соперник ответил своими ударами. В концовке раунда Дацик попал по голове Томпсону, после чего судья остановил бой. Однако команда британца осталась несогласна, ссылаясь на столкновение головами.

Теперь на счету 43-летнего Дацика 8 побед и 8 поражений. У 43-летнего Томпсона — 22 победы и 16 поражений.

Дацик&nbsp;&mdash; Томпсон и&nbsp;Тактаров&nbsp;&mdash; Монсон: Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ. Дацик нокаутировал Томпсона, у Тактарова и Монсона ничья: трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Вячеслав Дацик
Оли Томпсон
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