Вячеслав Дацик — Оли Томпсон: видеообзор боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боец Вячеслав Дацик одержал победу на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В первом раунде главного события вечера он нокаутировал британца Оли Томпсона.

Поединок начался с активных действий россиянина, на что соперник ответил своими ударами. В концовке раунда Дацик попал по голове Томпсону, после чего судья остановил бой. Однако команда британца осталась несогласна, ссылаясь на столкновение головами.

Теперь на счету 43-летнего Дацика 8 побед и 8 поражений. У 43-летнего Томпсона — 22 победы и 16 поражений.