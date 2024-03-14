Минаков: «В бою с Оли Томпсоном расслабляться нельзя. Бой с Олейником это доказал»

Российский тяжеловес Виталий Минаков прокомментировал предстоящий поединок против британца Оли Томпсона.

«Выйду ли мстить за Олейника? Наверное, громко сказано, но восстановить статус-кво — возможно, — сказал Минаков «СЭ». — На самом деле — это тяжелый вес, и не нужно обладать пушечным ударом, чтобы нокаутировать соперника. У любого тяжеловеса есть удар, способный нокаутировать соперника. Поэтому здесь нужна концентрация, план на поединок, здесь нужно быть внимательным, потому что бокс. Хоть и не чистый бокс, все равно тут другая дистанция, и тут перчатки маленькие. Понятно, что боксировать свободно не будешь. Все равно это формат смешанного боя, но на руках. Это дистанция смешанных боев. Если какая-та атака, то должна быть взрывная и не одиночная, и в совершенно с другой дистанции».

«По антропометрии соперник чуть меньше, но здесь тоже вопрос той тактики и той задумки, которой придерживается соперник. Потому что, если соперник с короткими рычагами и с более низким ростом правильно выставит план на бой против высокого и более мощного, то тоже можно добиться успеха. Поэтому тут точно расслабляться нельзя, и бой с Олейником это доказал».

Минаков и Томпсон сразятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 29 марта в Москве.

В мае прошлого года на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Томпсон победил Олейника глухим нокаутом в первом раунде.