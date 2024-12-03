Виталий Минаков — Кевин Джонсон: дата и время боя в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»
Виталий Минаков проведет боксерский поединок против Кевина Джонсона 13 декабря
Россиянин Виталий Минаков проведет боксерский поединок против американского боксера Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — четыре раунда по три минуты. Начало основного карда — в 23.00 по московскому времени.
«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ с 23.30 мск. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».
На счету 39-летнего Минакова рекорд в ММА — 23 победы и два поражения. 45-летний Джонсон имеет рекорд в профессиональном боксе — 36 побед, 22 поражения и две ничьи.
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