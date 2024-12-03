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Виталий Минаков — Кевин Джонсон: дата и время боя в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Виталий Минаков проведет боксерский поединок против Кевина Джонсона 13 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Виталий Минаков.
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Россиянин Виталий Минаков проведет боксерский поединок против американского боксера Кевина Джонсона на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» в пятницу, 13 декабря. Формат боя — четыре раунда по три минуты. Начало основного карда — в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ с 23.30 мск. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

На счету 39-летнего Минакова рекорд в ММА — 23 победы и два поражения. 45-летний Джонсон имеет рекорд в профессиональном боксе — 36 побед, 22 поражения и две ничьи.

«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: новости и статьи, фото и видео доступны в разделе на сайте «СЭ»

Бокс
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
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