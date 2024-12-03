«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: дата и кард турнира в декабре 2024

Турнир по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится в субботу, 13 декабря. Вечер бокса пройдет в спортивном комплексе «Мегаспорт» в Москве. Начало — в 23.00 по московскому времени.

Главным событием турнира станет поединок между россиянином Виталием Минаковым и американцем Кевином Джонсоном. Формат боя — четыре раунда по три минуты. В соглавном бою подерутся российский боксер Алексей Папин и Грег Харди из США. Формат этого боя — шесть раундов по три минуты.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира. Прямую трансляцию турнира покажут на федеральном телеканале РЕН ТВ с 23.30 мск. Также следить за турниром можно на YouTube-канале «СЭ» — «Ушатайка».

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