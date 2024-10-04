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В главном бою турнира по боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 25 октября сойдутся Кудряшов и Харди

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Турнир по боксу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия» состоится 25 октября в Москве.

Мероприятие пройдет на волейбольной арене «Динамо», начало — в 23:00 по московскому времени.

Дмитрий Кудряшов (Россия) и Грег Харди (США) сойдутся в главном поединке турнира, формат — 6 раундов по 3 минуты. В соглавном бою россиянин Вячеслав Василевский встретится с бразильцем Глейсоном Тибау (формат боя — 4 раунда по 3 минуты).

Также зрители увидят противостояние россиянина Артема Сусленкова и Кристиана Хаммера из Германии. Формат боя — 8 раундов по 3 минуты.

Откроет вечер финал Гран-при тяжеловесов, в которой на ринг выйдут Давид Суров и Светослав Тетерин.

Бокс
Грег Харди
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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