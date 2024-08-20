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Сегодня, 11:53

Тарасов считает Папина фаворитом в поединке с Валерой

Виктория Кравченко
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Блогер, боец поп-ММА Артем Тарасов заявил, что российский боксер Алексей Папин является фаворитом в поединке с доминиканцем Феликсом Валерой, который пройдет в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«30 августа. Алексей Папин будет защищать пояс WBA Asia против доминиканца Феликса Валера. Я могу сказать, что этот бой будет очень интересным. Все мы знаем, что Алексей Папин обладает хорошим нокаутирующем ударом. Его последний бой с малавийцем Айзеком Чилембой нам это показал», — цитирует Тарасова РЕН ТВ.

Ранее Папин рассказал, что подходит к бою с Валерой в отличной форме.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.
Источник: РЕН ТВ
Алексей Папин
Артем Тарасов
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