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Тактаров хочет провести бой против мексиканцев, напавших на него: «Пускай выберут самого сильного и привезут сюда»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Российский боец Олег Тактаров после ничьей с американцем Джеффом Монсоном на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» рассказал о желании провести еще два боя.

«Хочу сделать еще минимум два боя. Против Монсона по правилам ММА. Владимир (Хрюнов — прим. «СЭ»). нашел тех, кто меня тогда этим слэппером по бошке сзади ударил. На мне тогда десять человек прыгало, вязали руки лаской железной. У меня до сих пор остались следы. Когда я пытался дышать, меня по башке били. До сих пор осталась гематома. Я готов вылететь, если будет охрана, чтобы не прилетели другие. Если не получится, то пускай самого сильно выберут и сюда привезут. Если выиграют, то пусть получают деньги. А если проиграют, то в лучшем случае летят экономом обратно», — сказал Тактаров.

Также российский боец рассказал о последствиях, которые могут ждать его мексиканских обидчиков.

«Если я его возьму над болевой он останется без ноги? Потом его могут зашить. Ничего! Приедет расскажет, что «вам повезло просто, что вы такие скоты. Тактаров не подозревал, что на территории пятизвездочного отеля будут сзади бить свинцовым слэппером», — добивал Тактаров.

21 января стало известно о нападении на Тактарова в Мексике. Инцидент случился из-за того, что россиянин заступился за девушку, у которой возник спор с охраной местного отеля. После этого Олега жестоко избили охранники.

Олег Тактаров и&nbsp;против Джеффа Монсона. Бой Тактаров — Монсон завершился ничьей
Олег Тактаров
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