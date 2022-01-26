Тактаров заявил, что в Мексике его пытались убить

Первый российский чемпион UFC Олег Тактаров в прямом эфире в Instagram заявил, что в Мексике его пытались убить. 22 января стало известно о том, что Тактаров в Мексике подвергся избиению. Инцидент произошел примерно две недели назад.

«Пытали-пытали, да. Пытали. Пытались убить. А я не умер. Пытались задушить, а я не задохся, — сказал 54-летний Тактаров. — Они пытались меня убить. Ограбить они меня уже ограбили — из карманов вытащили все, что там было. А то, что на карте было — потом полицейские отобрали. А вот убить они меня пытались — да. Но я не умер. Я просто не умер».

«Русские живучие, но лучше не надо никаким русским через это проходить, — отметил бывший боец ММА. — Сердце — еще столечко вот — и остановилось бы. Это очень тяжело — когда на тебе все эти обезьяны. Когда дышать нечем, дышать не дают. Хрен с ним с пытками этими, ударами — это все так, ерунда. Хотя таз до сих пор болит, дискомфорт какой-то. Это страшно — когда тебе дышать нечем. Прям страшно-страшно».

Тактаров остался недоволен действиями мексиканской полиции. «У меня не было похожих ситуаций нигде — ни в России, нигде, — сказал он. — Меня никогда в жизни не пытали, не пытались задушить. И меня никогда не сдавали в полицию. Потому что я ничего сказать не мог. Хотя не то что не сдавали — там полиция просто приехала, забрала. Я думал, они меня спасают, а они меня тоже на деньги развели. Конечно, страна чудес».