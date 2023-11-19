Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 11:31

Штырков: «В подготовке к бою с Минеевым отдал последние капли — я выжат досуха физически и ментально»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Иван Штырков рассказал, что из-за усталости хочет взять паузу в поединках и тренировках. По его словам, он отдал все силы в подготовке к бою с соотечественником Владимиром Минеевым.

«Сейчас не могу сказать, когда состоится бой с Минеевым по ММА. Хочу приехать домой и выдохнуть. Возможно, взять паузу от всего этого — даже не от тренировок. Люди просто не понимают, что значит быть медийным человеком, когда перед боями берут интервью, в течение подготовки. Я отношусь к этому серьезно и не говорю абы что. Всегда высказываюсь с душой и, бывает, очень откровенно. Это часть моей работы, я стараюсь делать ее на сто процентов. Вся эта пресс-движуха забирает много сил. Минеев — один из известнейших бойцов, его медийность тоже давит. Стараемся как можем, но сил уже не остается. В подготовке к бою с Минеевым я отдал последние капли — я выжат досуха физически и ментально», — приводит «РБ Спорт» слова Штыркова.

В ночь на 19 ноября Минеев победил Штыркова единогласным решением судей в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Сочи. Поединок прошел по правилам кикбоксинга в формате трех раундов по три минуты.

Ранее в команде Минеева рассказали, что реванш между Минеевым и Штырковым состоится летом 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/ivan-shty-rkov-v-boyu-s-mineevy-m-ya-otdal-vsego-sebya/
Владимир Минеев
Иван Штырков
ММА
0
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Панарин оформил дубль и установил два исторических рекорда в НХЛ
«Динамо» обыграло 2DROTS в товарищеском матче
Скончалась актриса из спектакля «А зори здесь тихие» Татьяна Стрельцова
Байден: конфликты вокруг Украины и Израиля обернутся прогрессом для мира
Военное крыло ХАМАС потеряло связь с группами, отвечающими за жизнь заложников
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Штырков: «После боя с Минеевым гудят ребра»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости