Бабанин будет биться с Джонсоном в главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Максим Бабанин встретится с американцем Кевином Джонсоном в главном поединке турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится в Челябинске, сообщает РЕН ТВ.

В соглавном бою будут биться россиянин Павел Шульский и американец Джейсон Гаверн.

В других поединках Эдгар Гукасян (Россия) подерется с Джемини Рамирезом (США), а соперником Игоря Свиридченкова (Россия) станет Питер Добсон (США).

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске пройдет 15 декабря. Все поединки пройдут по правилам бокса. Они будут длиться четыре раунда по три минуты.