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28 марта, 20:40

Романов выразил уверенность в своей победе над Хрисановым

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Российский боец Сергей Романов поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Сергеем Хрисановым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Бой пройдет 29 марта в Москве на волейбольной арене «Динамо».

«В нашем поединке мой возраст будет ключевой составляющей. За счет своего опыта я выиграю этот бой. И сегодня, как раз-таки в последний день разговоров, мы сегодня заканчиваем разговаривать, завтра клетка закрывается, и из клетки выйдет один победитель с поясом «Бойцовского клуба РЕН ТВ». И это будет Сергей Романов», — приводит РЕН ТВ слова Романова.

Поединок между Романовым и Хрисановым пройдет в формате трех раундов по три минуты.

В своей карьере 34-летний Романов одержал 22 победы и потерпел 6 поражений. На счету Хрисанова 6 побед и 2 поражения.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1204977-romanov-zaiavil-chto-vyigraet-boi-protiv-khrisanova-za-schet-svoego-opyta
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