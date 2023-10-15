Романкевич уверен, что его бой с Дациком завершится нокаутом

Белорусский боец Петр Романкевич поделился ожиданиями от боя против россиянина Вячеслава Дацика.

«Дацик — очень грозный и опасный соперник. Я уверен, что бой не пройдет до конца. Готовлюсь в родном Минске. Силовую работу делаю в фитнес клубе F1, спаррингуюсь специально под Дацика», — цитирует Романкевича РЕН ТВ.

Бой Дацика и Романкевича станет главным поединком нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ», который состоится 27 октября.