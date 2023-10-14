Шлеменко считает Василевского фаворитом в поединке с Якубовым

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко рассказал, кого видит фаворитом поединка между Вячеславом Василевским и Ильясом Якубовым.

«Вижу ли я Василевского фаворитом в бою с Якубовым? Да. Правда я не знаю, как он готовится, как он тренируется. Если он тренируется, и у него все нормально, то конечно же для меня он фаворит. Не в обиду Якубову, но Слава имеет более внушительную не только профессиональную карьеру, но и любительскую. Василевский, наверное, самый титулованный самбист, это тоже нельзя списывать со счетов», — цитирует Шлеменко MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Якубовым и Василевским пройдет 27 октября в рамках нового турнира суперсерии «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Главным событием вечера станет схватка Вячеслава Дацика и Петра Романкевича.

Василевский не выступал с февраля 2022 года.