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Романкевич назвал преимущество Минеева в поединке с Карвальо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кикбоксер Петр Романкевич поделился мнением о поединке между россиянином Владимиром Минеевым и бразильцем Рафаэлем Карвальо.

«Ранее был разговор о нашем потенциальном бое с Минеевым. Но Владимир сконцентрировался на ММА, а сейчас обратно вернулся в кикбоксинг», — приводит слова Романкевича РЕН ТВ.

По его словам, он считает Минеева очень интересным спортсменом.

«Владимир — профессионал, и должен подойти к бою в идеальной форме, но вы сами сейчас понимаете, где он находится, и в связи с такой обстановкой я не уверен, что он может серьезно готовым подойти к этому турниру», — отметил Романкевич.

Романкевич подчеркнул, что соперник Минеева Карвальо дрался в Bellator и ему предстоит выступать «не на своей территории».

Турнир по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится в Элисте 15 сентября. Бой Минеева и Карвальо станет главным поединком турнира.

Источник: РЕН ТВ
Владимир Минеев
Петр Романкевич
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