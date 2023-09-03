Кикбоксер Туйнов рассказал о целях в кикбоксинге

Кикбоксер Владислав Туйнов перед боем с Ли Ху из Китая в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» рассказал о своих целях в кикбоксинге.

«Я думаю, у кикбоксинга большое будущее, потому что это очень динамичный, яркий и красивый вид спорта. Просто сейчас там не так много тех флагманов, которые могли бы его продвигать в массы, популяризировать его. Я думаю, это все в будущем», — цитирует бойца «РЕН ТВ».

Туйнов и Ли Ху встретятся 15 сентября в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». На счету 25-летнего россиянина 52 боя по правилам кикбоксинга, в которых он одержал 47 побед (14 нокаутом) и потерпел 5 поражений. Также он провел 278 любительских боев.

Туйнов выступает за орловскую школу Чадина под руководством российского тренера Андрея Чадина.